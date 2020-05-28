Ижевск, , 23:53 — REGNUM Компания, занимающаяся бурением нефтяных скважин в Удмуртии, не выплатила сотрудникам зарплату на сумму 6 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.

Так, в ходе проверки выяснилось, что зарплата не была выплачена за март текущего года.

Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы») и оштрафовано в размере 30 тыс. рублей.

Сейчас работникам выплачена не только зарплата в полном объеме, но и компенсация за задержку выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая просроченная задолженность по зарплате в Удмуртии составила 155 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем долг сократился на 28 тыс. рублей или на 15,3%.