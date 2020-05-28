Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Причину, по которой он до сих пор не удалил свой аккаунт в социальной сети Twitter назвал журналистам 28 мая президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Как пояснил американский лидер, единственное, что его удерживает от удаления аккаунта в Twitter — это отсутствие в стране честных СМИ.

По словам Трампа, если бы в США была честная пресс, он бы удалил свой аккаунт немедленно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Дональда Трампа подписать исполнительный указ, регулирующий работу социальных сетей в стране.

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