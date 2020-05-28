Вашингтон, 28 мая 2020, 23:40 — REGNUM Указ о регулировании работы социальных сетей подписал президент США Дональд Трамп. Об этом 28 мая сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Официальные лица на данный момент не дают никаких подробностей по данному вопросу.
Напомним, 27 мая Трамп подверг резкой критике социальные сети Twitter и Facebook, если они продолжат подвергать цензуре голоса консерваторов. Американский лидер обвинил социальные сети во вмешательстве в процесс предстоящих президентских выборов.
Руководство Twitter и других социальных сетей не стали сразу комментировать заявление Трампа.
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