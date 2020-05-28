Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет готова к отправке из США в Россию на следующей неделе, сообщили 28 мая в Белом доме.

«Оставшиеся 150 аппаратов сейчас изготавливаются производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке на неделе с 1 июня», — приводит РИА Новости слова представителя администрации США.

Напомним, ранее сегодня ТАСС со ссылкой на компанию-производителя Vyaire Medical сообщил, что вторая партия аппаратов будет отправлена в Россию в субботу, 30 мая.

Как передавало ИА REGNUM, 21 мая военно-транспортным самолётом ВВС США в России были доставлена 50 аппаратов ИВЛ, которые Вашингтон предложил безвозмездно передать Москве в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Ожидается, что в рамках второй партии в Россию будут доставлены ещё 150 американских аппаратов.

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