Тегеран, , 08:55 — REGNUM 27 мая директор аэропорта иранской провинции Хорасанэ Разави заявил, что рейс из афганской столицы Кабул в иранский Мешхед был впервые произведён с момента начала вспышки коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 28 мая.

Выступая перед журналистами IRNA, Махмуд Амани Бани отметил, что в связи со вспышкой коронавирусной пандемии иностранные рейсы, в том числе и в Афганистан, были отменены около трех месяцев назад. Он подчеркнул, что рейс Кабул — Мешхед возобновил полеты, а первый самолёт успешно приземлился в Мешхеде со 146 пассажирами на борту.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил миллионы людей по всему миру.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.