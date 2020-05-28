Красногорск, , 23:31 — REGNUM В Московской области с 1 июня решено открыть для посещения библиотеки. Соответствующее постановление 28 мая подписал губернатор Андрей Воробьёв, передает корреспондент ИА REGNUM.

Библиотеки будут работать только на выдачу книг, за исключением читальных залов, мероприятий в библиотеках. Кроме того, заранее должно быть направлено уведомление об открытии.

Добавим, что в связи с частичным ослаблением режима ограничений в Подмосковье с 1 июня также разрешено вернуться к работе автокинотеатрам под открытым небом.