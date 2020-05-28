Нью-Йорк, США, , 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, в этой стране до 17% заболевших умирают.

«Нет более уязвимой для коронавируса страны, чем Йемен. В Адене наблюдается самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 — 70% из заболевших умирают», — сказал Гутерреш.

По словам генсека ООН, скоро состоится конференция по объявлению взносов и он надеется, что международное сообщество полностью профинансирует заявку, проявив полную солидарность с йеменским народом.

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