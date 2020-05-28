Красногорск, , 23:22 — REGNUM Бесплатные защитные маски будут выданы малоимущим семьям и пенсионерам в Московской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, согласно которому до 20 июня всем малоимущим семьям и пенсионерам будут выданы защитные маски.

Малоимущие семьи с детьми получат 20 масок на всю семью, неработающим пенсионерам выдадут по шесть масок на человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении безопасного режима в Московской области для граждан из групп риска по коронавирусу до 14 июня. При этом в регионе постепенно смягчают введённые ранее санитарные меры.

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