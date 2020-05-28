Красногорск, , 23:16 — REGNUM В Московской области отменяется запрет на посещение кладбищ, соответствующее постановление 28 мая подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Уточняется, что посещать кладбища можно с 29 мая. При этом обязательным условием является соблюдение социальной дистанции.

Напомним также, что в Подмосковье сохраняется обязательный «масочный» режим. При этом в области отменили цифровые пропуска. Коме того, в области до 14 июня включительно пролили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с сопутствующими заболеваниями.