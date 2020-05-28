Москва, , 23:11 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 76 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус, сообщает 28 мая оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

С учётом этих данных, общее количество скончавшихся от заболеваний, связанных с коронавирусом, составляет в российской столице 2330 человек.

По последней официальной информации, на 28 мая в России с начала эпидемии было выявлено 379 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 — 4142 человека, выздоровевшими признаны 150 993 человека.

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