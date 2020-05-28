Москва, , 23:05 — REGNUM Расписание прогулок для жителей Москвы появилось в сервисе «Яндекс. Карты». Об этом 28 мая сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Как пояснил Немерюк, расписание прогулок появляется при вводе адреса жилого дома, либо клике на его изображение на карте города. Жители любого жилого дома смогут узнать время, дату и дни недели, установленные для прогулок всех проживающих в том или ином доме.

На сервисе отмечается, что данные предоставлены правительством города и носят справочный характер. В настоящее время информация о графиках прогулок ещё находится в стадии доработки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе будет с 1 июня разрешены прогулки для горожан и занятия спортом. При этом прогулки будут осуществляться по графику.

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