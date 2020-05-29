Москва, , 07:15 — REGNUM За два месяца в качестве добровольцев на портале мывместе.мосволонтер.рф зарегистрировались более 21 тысячи человек. Об это 29 мая заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, волонтерский корпус всероссийской акции #МыВместе сегодня включает девять добровольческих штабов и четыре кол-центра.

Добровольцы помогают с доставкой продуктов, лекарств, корма для животных и необходимых вещей пожилым людям, многодетным семьям и всем, кому требуется особое внимание во время действующего пока режима.

Как отметила Сергунина, за два месяца волонтёры помогли 28 тысячам москвичей.

Обращение можно оставить по номеру горячей линии: 8−800−200−34−11.

Добавим, что среди волонтеров есть те, кто помогает с супругом или супругой. Только в Москве к проекту #МыВместе присоединились более 100 семейных пар.