Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен в пятниц, 29 мая, провести пресс-конференцию, посвящённую отношениям с Китаем, передаёт агентство Reuters.

Отмечается, что на пресс-конференции может быть затронута тема разработки в Китае проекта закона о национальной безопасности на территории Гонконга.

Напомним, ранее Вашингтон пообещал ввести санкции в отношении Пекина в случае, если КНР посредством принятия законопроекта «оккупирует» Гонконг.

МИД Китая пригрозил США ответными санкционными мерами и призвал американскую сторону «немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая».

Читайте ранее в этом сюжете: Китай пригрозил США решительным ответом на санкции Вашингтона по Гонконгу