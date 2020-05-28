Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Глава полиции американского города Миннеаполиса (США, штат Миннесота) Медариа Аррадондо принес извинения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.

«Я в высшей степени сожалею из-за боли, опустошения и травмы, которую смерть господина доставила его семье, его любимым, всему нашему сообществу в Миннеаполисе, и, конечно, по всей стране и в мире», — сказал глава полиции города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая в сети интернет появилось видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда в День поминовения в Миннеаполисе. На Флойда сотрудники полиции надели наручники, затем повалили его на асфальт и ногой зажали горло. Флойд протестовал, что ему трудно дышать и он задыхается. Полицейские его не слушали и продолжали удерживать. В итоге Флойд умер.

Это вызвало массовые протесты в Миннеаполисе, переросшие в массовые беспорядки. В городе орудуют мародеры. местная полиция просит подкрепление у федеральных властей.

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