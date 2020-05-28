Рига, , 22:09 — REGNUM В начале 2020 года число жителей Латвии сократилось на 12 300 человек. Об этом пишет 28 мая портал LSM со ссылкой на Центральное статистическое управление (ЦСУ).

По данным ЦСУ, за последние три года темп сокращения населения Латвии несколько замедлился с 0,81% от общего числа в 2017 г, до 0,64% в 2019 г.

Отмечается, что за год в Латвии родилось 18 000 детей, на 528 меньше, чем в 2018 г. Умерли в стране за 12 месяцев 27 700 человек.

За год в Латвию мигрировали 11 200 человек, 4300 из них граждане стран СНГ, эмигрировали 14 600.