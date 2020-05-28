Москва, , 21:59 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 28 мая выявлена у 1535 российских военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1535 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на данный момент проходят лечение 684 человека, в изоляторах по месту службы содержится 351 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 23 военнослужащего, ещё 477 — изолированы на дому.

По данным ведомства, четверо больных COVID-19 военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, ещё у пятерых — состояние средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих, общая численность выздоровевших достигла 3328 человек.