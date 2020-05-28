Париж, , 21:54 — REGNUM Во Франции за последние сутки скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 28 мая генеральная дирекция здравоохранения страны.

Как уточняется, общее число подтверждённых случаев летального исхода больных COVID-19 в стране возросло до 28 662. Более 18 тысяч пациентов скончались в больницах, а остальные — в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Сообщается также, что за сутки в больницы Франции поступило 253 новых пациента с коронавирусом. Всего за период с начала эпидемии было госпитализировано 101 220 человек. На сегодняшний день в больницах остаются 15 208 пациентов, 1429 из них находятся в реанимационных отделениях в тяжёлом состоянии.