Париж, , 21:53 — REGNUM Список жертв эпидемии коронавируса увеличился во Франции за последние сутки ещё на 66 человек, сообщает 28 мая Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

По данным ведомства, теперь общее число умерших от COVID-19 составляет 28 662 человека.

Уточняется, что из этого числа 18 326 скончались в больницах.

На сегодняшний день в отделениях реанимации остаются 1429 человек. Ведомство отмечает, что неделю назад таких пациентов было 1745 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире зафиксировано около 5,5 млн случаев заражения коронавирусом, а умерли от COVID-19 более 349 тыс. человек.

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