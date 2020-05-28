Красногорск, , 21:48 — REGNUM Работа ресторанов, кафе, столовых и баров в Московской области не будет возобновлена как минимум до 14 июня 2020 года. Соответствующее постановление подписал сегодня, 28 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, возобновление работы мест общепита даже на открытых верандах, а также торговых центров пока «преждевременно и опасно».

«Но, дай бог, все будет нормальным, мы увидим позитивную динамику — и мы их откроем. Мы понимаем, что это важно для огромного количества рабочих мест», — сказал губернатор Воробьев.

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