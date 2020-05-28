Анкара, , 21:43 — REGNUM В Турции с 1 июня будут существенно ослаблены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, с начала лета в Турции будет полностью отменён запрет на передвижение между населёнными пунктами. Также будет возобновлена работа ресторанов, кафе и баров, бассейнов и спа-салонов, откроются пляжи и национальные парки.

Напомним, согласно последним официальным данным, в Турции выявлено 160 979 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1182 случаев — за последние сутки. Скончался 4461 пациент с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 124 369 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за сутки выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Во Франции сообщили о 66 умерших от COVID-19 за сутки