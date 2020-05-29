Приштина, , 01:43 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 28 мая сообщил, что в результате обследования 332 образцов в крае был выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом за сутки, при этом ещё 19 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 1052 заразившихся коронавирусом граждан Косово 820 уже здоровы. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных коронавирусом. При этом в соседней Албании выявлено 1076 случаев заражения, и темпы распространения инфекции начали ускоряться.

С 28 мая в крае отменено действие индивидуального графика выхода граждан на улицу, разрешена деятельность кафе и ресторанов. Ожидается, что карантин будет отменен до конца мая.

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