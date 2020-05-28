Москва, , 21:38 — REGNUM Сделка по продаже газеты «Ведомости» будет закрыта в ближайшие три дня. Об этом сегодня, 28 мая, пишут сами «Ведомости».

По данным издания, управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович вышел из сделки. Теперь 100% акций акционерного общества «Бизнес ньюс медиа», которое является издателем газеты «Ведомости» купит акционерное общество «Саппорт», которое контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков.

Напомним, что газетой «Ведомости» пока еще владеет «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили о том, что договорились о продаже издания. Сперва предполагалось, что газету продадут Голубовичу и Затьякову, но когда Голубович из сделки вышел, Затьков нашел нового партнера.