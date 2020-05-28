Париж, 28 мая 2020, 21:34 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что правительство ускорит процесс открытия школ в рамках «второй фазы» снятия карантинных ограничений, 28 мая сообщает Agence France-Presse.
Все школы Франции были закрыты в марте, после введения карантина из-за COVID-19. К настоящему моменту начальные школы во Франции уже заработали, однако средние и старшие классы еще не учатся.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Франции объявило о переходе ко «второй фазе» снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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