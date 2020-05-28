Сухум, , 21:09 — REGNUM Закрытие границ и меры противодействия распространению коронавируса продлили власти Абхазии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба координационного штаба по защите населения от COVID-19.

Согласно решению координационного штаба, ограничительные меры, в том числе и запрет на въезд и выезд в Абхазию, продлеваются до 15 июня. Запрещается бронирование мест, а также приём и размещение граждан в санаториях, гостиницах, домах отдыха и других местах размещения.

Туристическую и экскурсионную деятельность на территории республики осуществлять запрещено. Сохраняется запрет на любые массовые мероприятия, в том числе на свадебные и иные торжественные церемонии.

За весь период ограничительных мер в Абхазии было выявлено 29 человек с подтверждённым заражением коронавирусом. Из них в больнице остаются 11 человек, 17 человек пролечено и выписано, один человек, женщина 95 лет, скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трудностях в туристической сфере, которые возникли в Абхазии в связи с ограничениями, введёнными из-за угрозы коронавируса.

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