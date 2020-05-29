Серов, Свердловская область, , 00:14 — REGNUM Отделение ГИБДД в Серове (Свердловская область) закрыли на карантин. Об этом заявил начальник пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

На карантин перешло подразделение ГИБДД ОВД Серова. Исключение составляют инспектора ДПС, которые продолжают обеспечивать безопасность движения на трассах. Подразделение «действительно временно не функционирует по причине принятия мер реагирования карантинного характера», сообщил Горелых.

Тем не менее, государственные услуги жителям города могут оказать в ГИБДД ОВД Краснотурьинска, добавил руководитель.

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