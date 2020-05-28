Анкара, , 20:58 — REGNUM В Турции за последние сутки проведено 33,5 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, из которых 1182 оказались положительными. Об этом 28 мая сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 160 979 человек.

Министр также сообщил, что за сутки в Турции скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекций, общее число умерших возросло до 4461 человека.

Излечились за весь период с начала эпидемии коронавируса в стране были выписаны из больниц 124 369 пациента с коронавирусом, 1576 из которых — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Турции было выявлено 1035 новых случаев заражения коронавирусом, 34 пациента скончались.