Красногорск, , 20:51 — REGNUM В Подмосковье проводят почти 14 тыс. тестов на SARS-CoV-2 в сутки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на его странице в Instagram.

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

По словам Воробьева, число тестов на SARS-CoV-2 выросло в семь раз по сравнению с мартом 2020 года на старте эпидемии в регионе. Также с начала мая выросло число коек для заболевших — с 10 тыс. до 15,6 тыс. На текущий момент выздоровели и были выписаны почти 7 тыс. человек, переболевших SARS-CoV-2.