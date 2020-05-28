Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Вторая партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких будет отправлена из США в Россию в субботу, 30 мая. Об этом сообщили в калифорнийской компании Vyaire Medical, производящей данное оборудование.

«Ещё одна партия в количестве 150 аппаратов модели LTV 2200 будет направлена в Россию в эту субботу», — приводит ТАСС слова представителя компании Патрика О'Коннора.

Он уточнил, что аппараты ИВЛ данной модели используются в больницах Соединённых Штатов «в лечении пациентов, которым требуется механическая вентиляция лёгких из-за осложнений, связанных с COVID-19».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая военно-транспортным самолётом ВВС США в Россию была доставлена первая партия из 50 аппаратов ИВЛ, которые Вашингтон предложил безвозмездно передать Москве в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.

В апреле из России в США были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Гуманитарный груз был оплачен Российским фондом прямых инвестиций.