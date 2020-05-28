Душанбе, , 20:44 — REGNUM В Таджикистане коронавирус подтверждён у 3 563 человек — с приростом за прошедшие сутки в 139 человек, сообщаетсегодня, 28 мая, единый национальный портал по вопросам коронавируса.

При этом количество выздоровевших таджикистанцев на 28 мая составило 99 человек. Всего же с начала официального признания наличия SARS-CoV-2 в Таджикистане излечились 1 674 человека.

Отмечается, что летальных случаев на сегодняшний день остаётся прежним — 47 человек.

В карантинных зонах и стационарах под контролем медиков остаётся 2 322 человека.

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