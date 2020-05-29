Тирана, , 01:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 28 мая сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1076 случаев заражения коронавирусом. Число активных случаев при этом в последние несколько дней перестало уменьшаться и начало достаточно быстро возрастать. На сегодняшний день в стране 220 активных случаев заражения. 823 человека уже излечились. 33 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

В то время как в других городах страны ситуация с коронавирусом, кажется, перешла под контроль, в столице после нескольких недель замедления динамики распространения коронавируса, начался рост числа заразившихся. Столь внезапный рост, по всей видимости, связан с тем, что митинги протеста против сноса Национального театра в Тиране прошли без всякого соблюдения социальной дистанции. И власти страны, и оппозиция не стремятся взять на себя ответственность, поэтому на данный момент ухудшение ситуации замалчивается, а страна готовится к возобновлению работы детских садов и открытию границ для туристов.