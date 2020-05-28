Челябинск, , 20:34 — REGNUM В Челябинске идёт проверка по факту выдачи сотрудникам скорой помощи защитных комбинезонов «Каспер», купленных у ООО «Мир танца». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Поводом стали публикации в СМИ. Ведомство даст этому оценку. Если будут основания, то прокуратура примет должные меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на новые защитные костюмы пожаловались некоторые медики. Впрочем, в мэрии отметили, что это лучше тех халатов, которые выдавались ранее, а плотность у комбинезонов даже выше рекомендованной Минздравом.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинских медиков одели в костюмы из танцевального магазина