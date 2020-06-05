Скопье, , 12:42 — REGNUM В связи с ростом темпов распространения коронавируса в Северной Македонии власти страны вынуждены вновь ужесточить ограничительные меры. С 21:00 4 июня и до 5:00 8 июня в Скопье и его окрестностях, а также ряде других муниципалитетов будет действовать комендантский час. В остальных городах ограничения в эти три дня будут действовать в период с 16:00 до 5:00.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение о введении ограничений было принято по рекомендации комиссии по инфекционным заболеваниям.

Ограничения свободы передвижения не будут распространяться на полицейских, военнослужащих, медицинских работников и магазинов и ресторанов, работающих с доставкой. Выгул домашних животных разрешен в период с 8:00 до 8:30, с 15:00 до 15:30 и с 20 до 20:30.

Всего в стране зарегистрировано 2611 случаев заражения. Победу над коронавирусом одержали 1621 человек.

Установлено, что 147 житель Северной Македонии скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них более 60 за последние три недели. Смертность от COVID-19 в Северной Македонии в два раза выше, чем в соседних Косово и Албании вместе взятых. Однако, стоит отметить, что и тестов на коронавирус в стране проводится в разы больше.

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