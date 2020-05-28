Челябинск, , 20:26 — REGNUM В Челябинске медиков одели для защиты от коронавируса в комбинезоны «Каспер», купленные у ООО «Мир танцев». Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, в таких костюмах к пациентам выезжают сотрудники скорой помощи. При этом некоторые медики посчитали, что от коронавируса такая защита не самая надёжная, о чём и сообщили журналистам.

В мэрии Челябинска признали, что закупили костюмы у этой организации. Но они лучше, чем те одноразовые халаты, которые выдавали медикам ранее. Их плотность даже больше, чем рекомендованная Минздравом России. Наконец, комбинезоны «Каспер» известны давно и используются в том числе и для защиты медиков.

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