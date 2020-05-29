Тирана, , 01:43 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 28 мая заявил, что в этот день глава Банка Албании Гент Сейко подписал решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам до (до 31 августа).

Сообщение было опубликовано на странице Рамы в социальной сети Facebook. По словам политика, помимо отсрочки платежам по кредитам, граждане получат возможность реструктуризации текущих кредитов до 31 декабря 2020 года — срок выплаты может быть увеличен на несколько лет.

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Решение было связано с пандемией COVID-19, вызвавшей экономический кризис в мире и оставившей без работы тысячи граждан Албании, в особенности занятых в туристическом секторе. Напомним, в ноябре 2019 года страну постигло другое бедствие — серия землетрясений, в результате которых свыше тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, а десятки тысяч оказались за чертой бедности.

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