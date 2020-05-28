Москва, , 20:12 — REGNUM Сохранение ограничений в Москве — вопрос абсолютной реальности, считает эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Об этом он заявил ИА REGNUM 28 мая, отвечая на вопрос о том, когда стоит ждать появления вакцины от COVID-19 и надо ли привязывать к этому моменту ограничительные меры.

Сергей Собянин посещает московскую больницу Mos.ru

«Ограничения — это единственный инструмент, поддерживающий низкий уровень заражения коронавирусом. Если ждать создания вакцины и ее практического применения, то подобный режим может сохраняться неопределенно долго, так как, на мой взгляд, никто даже теоретически не может рассматривать ее появление ранее января-февраля 2021 года. Поэтому любые барьерные меры, которые сейчас продолжают действовать в Москве, придется модифицировать», — пояснил Эдигер.

По его словам, привязывать их к появлению вакцины — совершенно нереальный подход к ситуации.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусные ограничения в столице будут действовать до появления вакцины.