Москва, , 20:06 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации, касающейся коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации.

СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении ложной информации о массовом вывозе из обсервационного центра в городе Москве тел людей, якобы погибших от коронавирусной инфекции.

В ходе следствия установлено, что мотивом распространения заведомо недостоверных сведений явилась корыстная заинтересованность в увеличении круга подписчиков группы в социальной сети, что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы.

Ольге Толокевич предъявлено обвинение по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). В содеянном она призналась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору для решения вопроса о его направлении в суд, указывается на сайте Следственного комитета РФ.