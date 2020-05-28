Лампедуза , Италия, , 20:04 — REGNUM Жители итальянского острова Лампедуза на своих страницах в социальных сетях активно обсуждают официально неподтвержденную информацию о возможном появлении на острове еще одного центра по приему нелегальных мигрантов, передает La Stampa в четверг, 28 мая.

Отмечается, что против такого возможного строительства выступает не только значительное число жителей, но и мэр Лампедузы Тото Мартелло. «Пока я мэр, никакого нового центра не будет», — отметил он. Лампедуза не может справиться с таким напряжением, считает Мартелло.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции осенью 2019 года новое либерал-популистское правительство Италии смягчило правила в отношении нелегальных мигрантов. Лампедуза — один из основных пунктов их прибытия из Северной Африки.

Читайте также: Оппозиция Италии: правительство помогло только нелегальным мигрантам