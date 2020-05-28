Москва, , 19:50 — REGNUM Обвинения в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма были предъявлены следователями трём фигурантам, разместившим фото нацистов во время онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом 28 мая сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Обвинения были предъявлены по уголовному делу о реабилитации нацизма Вячеславу Круглову, Андрею Шабанову и Даниилу Симанову. В ходе допроса Круглов и Симанов признали свою вину. Третий фигурант уголовного дела, Шабанов, признать вину отказался, в содеянном не раскаялся. При этом следствием были получены убедительные доказательства, изобличающего преступные действия Шабанова.

По данным следствия, житель Ульяновска Круглов и житель Самары Шабанов загрузили на сайт онлайн-акции «Бессмертный полк» фото Адольфа Гитлера. Эти действия были квалифицированы как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала. Житель Перми Симанов оформил заявку на участие в онлайн-акции с фото изменника Родины Андрея Власова. Его действия были квалифицированы как «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и совершенное публично».

Всего Следственным комитетом РФ были установлены личности шести граждан, размещавших фото нацистских преступников и изменников Родины. Кроме Симанова, Круглова и Шабанова это житель Казани Мухаммед Эль-Айюби, Денис Воронцов из Волгограда и Даниил Шестаков из Перми.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что двое задержанных за размещение фото нацистов на виртуальной акции «Бессмертный полк» раскаялись в совершённом ими деянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись в совершённом