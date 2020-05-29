Скопье, , 01:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 28 мая сообщили, что в результате обследования 560 образцов на территории страны было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 16 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в стране зарегистрировано 2077 случаев COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1486 человек.

Установлено, что 122 македонца скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Почти каждый день приносит новые жертвы. Так, 28 мая умерли ещё трое человек. Среди них врач-фармацевт Петар Мойсоски. В фармацевтической палате Северной Македонии сообщили, что Мойсоски заразился при выполнении профессиональных обязанностей. Это первый случай гибели врача от последствий COVID-19 в Северной Македонии.

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