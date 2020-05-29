Скопье, , 01:40 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 28 мая заявил, что в случае, если граждане не будут соблюдать предписанные меры по предотвращению распространения коронавируса, правительство будет вынуждено вновь ввести ограничения передвижения.

«Перед нами две опции — или мы приучимся беспрекословно выполнять меры по защите здоровья, которые являются необходимой предпосылкой для нормализации ситуации, или несоблюдение мер рискует привести к повторному введению ограничений и строгих мер», — заявил глава минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на фоне роста числа новых случаев заражения правительство приняло решение об отмене комендантского часа при условии обязательного ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции с четверга 28 мая. Только в первый день сотрудники полиции выявили 461 случай нарушения мер по предотвращению распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер мусульман Македонии смещен после заявления о «смерти коронавируса»