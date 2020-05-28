Рим, , 19:10 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 28 мая, в Италии умерли 33 142 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 70 (днём ранее — на 117), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 150 604 человека, за день этот показатель увеличился на 3503 (днем ранее — на 2443).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 593 (днем ранее — на 584). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 231 732. В настоящее время заражены 47 986 человек — на 2980 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.