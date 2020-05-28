Москва, , 19:02 — REGNUM Салоны красоты и фитнес-центры в Москве в ближайшее время открыты не будут. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, данные меры пока являются преждевременными. И в доказательство этого мнения он напомнил о ежедневном приросте числа пациентов с коронавирусом в столице.

«Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших. Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей. Это не просто сотни заболевших людей, это — тяжелобольные», — заявил Собянин.

Читайте развитие сюжета: Появится ли российская вакцина от COVID-19?