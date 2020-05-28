Москва, , 18:55 — REGNUM Бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу оказалось высоко востребованным среди москвичей. Об этом 28 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«По Москве, насколько я помню, минимальный норматив, установленный Роспотребнадзором, это 7 тысяч тестов, а мы делаем около 50 тысяч тестов ПЦР (методом полимеразной цепной реакции — ИА REGNUM)», — сказал мэр.

Собянин отметил, что «это один из самых высоких показателей в мире среди всех городов».

Мэр добавил, что в настоящее время в столице начинается масштабирование системы тестирования методом иммуноферментного анализа и начат приём москвичей в поликлиниках по записи.

«Активность москвичей очень высокая. Запись практически вся заполнена», — отметил он.

Собянин не исключил, что в связи с высоким спросом масштабы тестирования граждан в столице будут наращиваться.