Москва, , 18:55 — REGNUM Пик распространения коронавируса в Москве пройден. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на телеканале «Россия 24».

«Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям — президента, правительства, правительства Москвы, медицинским работникам всех уровней и всех направлений, москвичам, которые ответственно относились к этому. Этот страшный пик миновал», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заявил, что ограничения в Москве могут быть продлены до момента применения вакцины против коронавируса среди населения.

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