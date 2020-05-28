Страсбург, Франция, , 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников. Об этом 28 мая сообщил координатор обращения Юрий Джибладзе в своём Facebook.

Петицию подписали около 320 тыс. российских граждан. На онлайн-заседании Комиссии ПАСЕ по мониторингу было принято решение о проведении срочной юридической экспертизы Венецианской комиссией СЕ поправок, предложенных для внесения в Конституцию РФ.

Венецианская комиссия проверит изменения, предложенные для внесения в Конституцию РФ, на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также на соответствие правовым обязательствам России в рамках СЕ.

В настоящее время Венецианская комиссия уже начала рассмотрение одной их поправок, результаты рассмотрения будут обнародованы в июне. При этом заключение комиссии может носить исключительно рекомендательный характер. Ряд экспертов сходятся во мнении, что на ход событий существенного влияния заключение не окажет.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы и руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой отметил, что подобные проверки являются рутинной процедурой, так как комиссия по мониторингу ПАСЕ следит за всеми поправками и изменениями, которые вносятся в основной закон всех европейских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дата голосования по поправкам к Конституции России пока не определена.

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