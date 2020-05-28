Москва, , 18:36 — REGNUM Ходить без маски по улице в период пандемии небезопасно, поскольку могут произойти непредвиденные встречи, заявил 28 мая мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт «Россия 24».

Московский градоначальник отметил, что защитные маски нужны не только в магазинах, но и на улице, во дворе. Он предложил представить картину, когда встретились несколько родительниц с детьми во дворе: «встали в кружок», поговорили.

Собянин «И не так, как мы, а вплотную. Там дети же. Это невозможно без масок. К чему приведёт? Ни к чему хорошему».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве с 1 июня начинают отменять ограничения, но усиливается масочный режим. Режим самосохранения в российской столице продлится ещё долго, заявил Собянин.

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