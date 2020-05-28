Москва, , 18:12 — REGNUM Размещение пассажиров с учётом безопасной дистанции в поездах дальнего следования с 29 мая отменяется РЖД, сообщили 28 мая в пресс-службе компании.

Билеты начали продавать по действовавшей до пандемии коронавируса схеме. Вернуться к привычной рассадке людей в вагонах компания решила в соответствии с временными рекомендациями Минтранса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, распределение людей с учётом необходимости создания безопасной дистанции в электричках и поездах дальнего следования РЖД начала с начала апреля. Так, в купе могли ехать только два человека, а не четыре.

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