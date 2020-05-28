Загреб, , 18:09 — REGNUM Решение открыть границы страны для граждан десяти государств приняли власти Хорватии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба штаба гражданской защиты при МВД.

Был определён ряд стран ЕС, граждане которых при въезде не должны будут подтверждать наличие оснований для перехода границы Хорватии. В список стран вошли: Чехия, Венгрия, Австрия, Эстония, Латвия Литва, Польша, Словения, Германия и Словакия.

Для въезжающих в страну была открыта специальная форма онлайн-регистрации, чтобы не создавать пробок на границе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российским туристам, согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), скорее всего, придётся отдыхать в пределах своей страны.

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