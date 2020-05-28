Псков, , 18:08 — REGNUM В Псковской области более двух тысяч медицинских работников получили дополнительную финансовую помощь на общую сумму в 66 млн рублей. Об этом 28 мая сообщила первый заместитель губернатора области Вера Емельянова на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновницы, в настоящий момент в Псковской области практически все медицинские организации в той или иной мере задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Однако основная работа по лечению заболевших легла на COVID-центр, который появился на базе псковской городской больницы. В настоящий момент там работают 84 врача и 136 человек среднего медицинского персонала и, как призналась спикер, этого количества медработников недостаточно. Чтобы центр смог работать в полную мощность, необходимо еще как минимум 49 врачей и 89 человека среднего медперсонала.

«Из иных медорганизаций и межрайонных больниц сформирован резерв из 18 врачей и 11 лиц среднего медперсонала», — заметила Емельянова.

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Помимо этого, 218 врачей прошли повышение квалификации, 250 представителей среднего медперсонала и 86 младших медработников прошли 32-часовое обучение по работе в медорганизациях для работы с коронавирусом.

Кроме того, Емельянова указала, что все медики, что работают с коронавирусом, получают зарплату в двойном размере.

«Эту помощь получило 2294 медицинских работника на общую сумму в 66 млн рублей. Такая помощь будет оказана и в мае, и в июне», — подчеркнула спикер.

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