Москва, , 17:55 — REGNUM Методика подсчета смертности от COVID-19 в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у заболевших коронавирусом, заявил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Правила не только соответствуют рекомендациям ВОЗ, они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной», — сказал Сергей Собянин.

По его словам, по методикам Минздрава эта позиция уже четко обозначена.

«Поэтому мы не только соответствуем рекомендациям ВОЗ, но и делаем шаг вперёд», — отметил он.

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